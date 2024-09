Monza, area Cambiaghi in ritardo: un altro mese di cantiere

Gli interventi di riqualificazione dell’area sono partiti il 25 giugno, quando cioè si è iniziata a rifare la pavimentazione dei 6mila metri quadrati della piazza, per un costo di un milione e 100mila euro. Quella precedente in pietra lastricata sarà sostituita da asfalto stampato, simile a quello usato nella piazza del municipio, che le conferirà una forma rettangolare sagomata, caratterizzata da un ingresso a U, e la parte iniziale, arrivando da via Colombo, sarà arredata in maniera tale da essere punto di ritrovo, con a ridosso un’area verde (in corrispondenza del ponte). Verrà inoltre rifatto l’impianto elettrico e la piazza sarà videosorvegliata, per migliorare la sicurezza.

La curiosità è poi il fatto che saranno realizzati dei bagni pubblici, ma non per tutti: saranno destinati agli operatori del mercato, quando la piazza tornerà a ospitare le bancarelle ogni giovedì e sabato. Gli ambulanti, al momento, dovranno quindi rimanere in via Pellettier, davanti all’istituto Mosè Bianchi. Almeno finché l’area Cambiaghi non riaprirà, tagliando il nastro a quello che forse è il traguardo urbanistico più importante raggiunto finora dalla giunta Pilotto, con una svolta arrivata lo scorso 2 febbraio, quando, al termine di una trattativa con la società Edilcentro, l’Amministrazione è riuscita a far trasferire definitivamente la proprietà della piazza al Comune.