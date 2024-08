Piazza Cambiaghi pronta per l’autunno inoltrato

Non solo via Bergamo. Un altro luogo iconico di Monza si appresta a tornare davanti agli occhi dei cittadini con un nuovo volto. I lavori di riqualificazione di piazza Cambiaghi, la grande area tra via Visconti e via Colombo, stanno proseguendo a spron battuto dal 25 giugno, da quando cioè si è iniziata a rifare tutta la pavimentazione di 6mila metri quadri della piazza, per un costo di 1 milione e 100 mila euro. La fine delle opere, prevista originariamente a inizio autunno, potrebbe slittare di un poco, "ma sempre rimanendo, quasi sicuramente, nel corso della stagione autunnale", assicura il vicesindaco e assessore al patrimonio Egidio Longoni. Sarà quello il momento in cui la piazza verrà restituita ai cittadini e al tradizionale mercato del giovedì e del sabato. La precedente pavimentazione in pietra lastricata sta per essere sostituita da asfalto stampato, simile a quello usato nella piazza del municipio, conferendole una forma rettangolare sagomata, caratterizzata da un ingresso a U, e una parte iniziale, venendo da via Colombo, arredata in maniera tale da essere punto di ritrovo, con a ridosso un’area verde, in corrispondenza del ponte. Verrà inoltre rifatto parte dell’impianto elettrico e l’area sarà videosorvegliata, per migliorarne le condizioni di sicurezza. "I lavori stanno procedendo come da cronoprogramma – spiega il vicesindaco –, non si sono mai fermati, se non per la settimana di Ferragosto. In queste settimane gli operai sono impegnati a rifare tutti i sottofondi e in interventi, eseguiti da Edilcentro, per sistemare le infiltrazioni nell’autosilo, che si sono riscontrate da qualche tempo a questa parte".

"Una piccola variante ai lavori – prosegue Longoni – si avrà per ottenere qualche accorgimento estetico in più, per dare un aspetto quanto più grazioso possibile, con un’attenzione al verde". La curiosità è poi il fatto che verranno realizzati dei bagni pubblici, ma non per tutti: saranno destinati agli operatori del mercato, quando la piazza tornerà a pullulare di bancarelle ogni giovedì e sabato, quelle momentaneamente trasferitesi in via Pellettier, davanti all’Iis Mosè Bianchi. Quello di piazza Cambiaghi è forse il traguardo urbanistico più importante raggiunto finora da questa Amministrazione, considerando che da molto tempo l’area era priva di manutenzione e di pulizia, con un manto stradale parecchio dissestato e un porticato da anni occupato da persone senza fissa dimora, divenuto un vespasiano a cielo aperto e un luogo di traffici illeciti. La svolta è arrivata lo scorso 2 febbraio, quando, al termine di una trattativa con la società Edilcentro, l’attuale Giunta è riuscita a far trasferire definitivamente la proprietà dell’area al Comune.

A.S.