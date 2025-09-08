Piano traffico. Un questionario per i cittadini

Un questionario online per consentire ai cittadini di dire la loro sulla viabilità del paese. Obiettivo: raccogliere impressioni e indicazioni, per mettere a punto il nuovo Piano urbano del traffico, documento utile a pianificare gli interventi strategici sulla mobilità urbana dei prossimi anni. Il documento è già online: per accedervi basta cliccare sul link pubblicato sul sito del Comune.

Diverse le domande. Si chiede, per esempio quanto il cittadino si senta sicuro nel muoversi sulle strade cittadine in bici, a piedi, in auto o con altri mezzi; quali modifiche viabilistiche gli consentirebbero di usare meno la vettura; quali standard ritenga più importanti tra strade senza barriere architettoniche, frequenza dei mezzi pubblici, parcheggi per residenti, percorsi pedonali protetti, ciclabili. L’interesse del Comune, fa sapere il sindaco Lorenzo Galli, è quello di ottenere il maggior numero possibile di risposte dai villasantesi, così da poter fornire ai progettisti che lavoreranno al piano un quadro definito delle esigenze della cittadinanza, al di là dei singoli casi specifici. L’appello, quindi, è di dedicare qualche minuto alla compilazione, condividendo il più possibile l’informazione, contribuendo così alla raccolta dati. È bene che vengano segnalate anche problematiche o proposte già condivise in passato con l’ente, cercando di privilegiare quelle di interesse generale. A questa prima fase di partecipazione diretta che si chiuderà, indicativamente, tra una ventina di giorni, seguiranno, nel mese di ottobre, tre assemblee pubbliche nei quartieri e un’assemblea conclusiva alla presenza degli estensori del piano.

C.B.