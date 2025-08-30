“Ho perso la patente” ma in realtà gliela avevano ritirata: denunciato 41enne a Monza

Monza, 30 agosto 2025 – Finge di aver perso la patente ma in realtà gli era stata ritirata. Ieri sera, le Volanti della Questura di Monza sono state inviate in via Monviso in città per una lite tra un automobilista e il conducente di un furgone bianco. All’arrivo dei poliziotti, il conducente di quest'ultimo ha provato ad allontanarsi rapidamente, ma è stato subito seguito e successivamente fermato dopo aver percorso qualche chilometro. Durante il controllo gli è stato ovviamente chiesto di fornire la propria carta di circolazione e la patente di guida, ma l’uomo ha dato ai poliziotti una denuncia di smarrimento della propria patente di guida formalizzata il mese scorso.

Ad un più approfondito controllo, però, i poliziotti della Questura di Monza si sono accorti che l'uomo era gravato da un provvedimento di ritiro della patente. Avvenuto in data antecedente alla denuncia di smarrimento. Insospettirsi, gli agenti hanno contattato l’ufficio di Polizia che aveva ricevuto la denuncia di smarrimento dell’uomo, constatando dal confronto che c'era stata una modifica dei documenti identificativi, alterando così la sua genuinità per indurre in errore i poliziotti durante il controllo. A questo punto l’uomo, un cittadino italiano del 1984, residente in provincia di Monza, con precedenti penali per reati contro il patrimonio e per violazioni del codice della strada, è stato denunciato per il reato di falsità materiale commessa da privato in atto pubblico.