Parco di Monza, ragazzino in bici cade e batte le testa: è grave in ospedale

Monza, 18 giugno 2025 – C’è apprensione per un ragazzino di 13 anni caduto poche ore fa in bicicletta al Parco di Monza e portato in ospedale con intervento in codice rosso. Erano le 18.12 quando al Parco, in viale della Montagnetta, in zona Vedano al Lambro, è stato lanciato un allarme ad Areu, Agenzia regionale emergenza urgenza, che ha mandato sul posto un’ambulanza e un’auto medica in codice rosso per soccorrere, appunto, un tredicenne caduto dalla bicicletta.

Dopo un intervento durato oltre un’ora il ragazzino è stato trasportato in codice rosso, quindi in gravi condizioni, all’ospedale San Gerardo di Monza. Il ragazzino è stato ricoverato in terapia intensiva per un trauma cranico e al torace ma non è in pericolo di vita.

Con lui c'era la mamma, che ha chiesto aiuto. Il bimbo avrebbe fatto tutto da solo. Non sono state avvertite le forze dell'ordine.