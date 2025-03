Nuove aree giochi, due parchi si fanno inclusivi

Nuove aree gioco inclusive per bambini e ragazzi nel Parco delle Noci e nel Parco Arese. Si sono conclusi in questi giorni gli interventi per la realizzazione dei nuovi spazi attrezzati utilizzando materiale riciclato ed ecologico. Nel Parco Arese sono stati rimossi sia il castello che la molla ormai obsoleti e sono state aggiunte nuove attrezzature ludiche ed elementi di arredo come la “sagoma Ape“ e le “semi sfere 3D“ nonché il gioco a campana. Il nuovo “castello multifunzione“ con 2 torri di diversa altezza e con accessi differenziatii per grado di difficoltà. Le nuove aree gioco sono completamente inclusive, collegate e raccordate, grazie alla nuova realizzazione del vialetto in cemento spazzolato all’ingresso del parco. Nelle prossime settimane sarà collocato un nuovo gioco, che simula un ponte oscillante adatto a tutte le età. Nel Parco delle Noci è stato introdotto il nuovo "castello multifunzione" dotato di 3 torri, uno scivolo, un tunnel e una palestra, oltre un gioco abaco che permette l’utilizzo del gioco da parte di tutti. Anche nel Parco delle Noci le nuove aree attrezzate sono collegate e raccordate, grazie alla realizzazione del vialetto in cemento spazzolato, consentendo di raggiungerli anche dall’ingresso di via De Amicis. "Sono tutti interventi importanti perché favoriscono e migliorano le aree destinate allo svago, alla socializzazione e al divertimento dei bambini, offrendo alle famiglie dei punti ludici di qualità dove poter accompagnare i più piccoli a giocare e divertirsi all’aria aperta" ha sottolineato il sindaco Gianpiero Bocca. Parlando anche del Parco dei Tigli e del Parco Romagnosi, già oggetto di altri interventi, Bocca ha aggiunto: "Quattro Parchi della nostra città si arricchiscono di nuovi giochi e arredi che migliorano la gradevolezza degli spazi, la sicurezza, l’accessibilità e l’inclusività. Il nostro obiettivo è quello di investire risorse e progettualità per creare anche nuovi spazi veri e ludici in tutta la città, mettendo le famiglie e i bambini al centro della nostra programmazione". "Nella prossima estate -ha aggiunto l’assessore all’Ambiente, Manuel Tarraso - sarà realizzata una nuova area giochi nel quartiere Cassina Savina".

Gabriele Bassani