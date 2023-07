Nuovo nubifragio a Monza e in Brianza: lamiere sui binari, treni bloccati

Monza, 24 Luglio 2023 - Un nuovo nubifragio si è abbattuto su Monza e la Brianza, oggi lunedì 24 luglio dopo i due del venerdì precedente che hanno causato moltissimi danni spingendo il Comune di Monza a chiedere lo stato di emergenza per calamità naturale.

La città di Teodolinda risulta ancora pesantemente colpita da pioggia, vento e grandine che si sono scatenati poco dopo le 14 paralizzando il traffico. In via Quintino Sella, parallela a via Manzoni, alberi caduti su un'auto in transito, con una donna a bordo che è riuscita a uscire senza pare gravi conseguenze. Anche ai Boschetti Reali piante cadute. Via Dante girando da via Appiani completamente allagata e impraticabile. All'incrocio tra viale Sicilia e viale Stucchi la circolazione è bloccata da una pianta caduta sulla strada.

Alla stazione di Monza è prevista almeno un'ora di blocco della circolazione per alcune lamiere finite sui binari.

A Bernareggio, in via Obizzone, la bomba d'acqua ha provocato la caduta di un pino dal giardino di un'abitazione privata - probabilmente già parzialmente reso instabile dal maltempo della scorsa settimana - su alcune auto parcheggiate per strada. Alberi caduti anche al confine tra Lissone e Vedano al Lambro, dove una pianta nel cadere ha abbattuto anche un pezzo di muro di cinta di un'abitazione. Strade trasformate in fiumi a Lissone e disagi al traffico anche a Lesmo, Arcore e Vimercate per altre piante in mezzo alle strade.