Tromba d’aria a Sesto: alberi abbattuti e auto distrutte, un quarto d’ora di panico

Sesto San Giovanni (Milano) – Un quarto d'ora di panico per il passaggio di una tromba d'aria seguito da una breve grandinata è bastato a causare danni impressionanti anche nel centro di Sesto San Giovanni.

Fioriere divelte e dehors dei locali sconquassati hanno sconvolto la pausa pranzo degli impiegati. Alberi abbattuti e macchine distrutte lungo le strade. A Villa Mylius, orto botanico cittadino, un albero ha abbattuto e oltrepassato il cancello esterno finendo per travolgere un'auto con targa ucraina e imprigionando le altre nel piccolo parcheggio di via Fante d'Italia.

"Abbiamo appena fatto in tempo a far rientrare i bambini e poi sono venuti giù gli alberi in cortile", racconta sconvolta una operatrice della scuola d'infanzia comunale che sorge sulla via.