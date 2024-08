Gran Premio 2024: tre navette per raggiungere l’autodromo. Orari e percorsi

Monza, 28 agosto 2024 – Navette per raggiungere l’autodromo di Monza, dove nel week-end si terranno prove e Gran Premio di Formula 1. A organizzare il servizio è stata Atm, come illustrato in una nota pubblicata sul sito internet dell’azienda di trasporti.

Obiettivo è facilitare gli spostamenti dei tifosi che sceglieranno di raggiungere il circuito utilizzando i mezzi pubblici, invece che veicoli privati.

Percorsi e orari

Sono tre le navette predisposte; la linea nera, la linea blu e la linea viola. Questi i percorsi e gli orari:

Linea nera: in servizio venerdì 30, sabato 31 agosto e domenica 1° settembre, dalle 7.30 alle 20.30. Collega la stazione di Monza (Porta Castello) all’ingresso dell’autodromo di viale Mirabello (gate G).

Linea blu: in servizio sabato 31 agosto e domenica 1° settembre, dalle 7.30 alle 20.30. Collega il parcheggio dello stadio di Monza (viale Stucchi) all’ingresso dell’autodromo di viale Mirabello (gate G).

Linea viola: attiva da sabato 31 agosto a domenica 1 settembre dalle 7.30 alle 20.30. La navetta parte via Grigna, Monza, a metà strada tra i due parcheggi viola, e arriva in via Monte Grappa, Vedano al Lambro (vicino al Gate A/B).

Biglietti e prenotazione navette

Sulle navette non valgono i biglietti degli altri mezzi pubblici. I tagliandi vanno acquistati sul portale Monza Mobilità. Qui il biglietto per parcheggi e navette, qui il biglietto per la prenotazione delle sole navette.

Sempre per venire incontro alle esigenze dei 300mila appassionati attesi nel lungo week-end monzese, sono previste alcune modifiche al servizio di alcune linee del sistema di Nord est trasporti. Qui potete trovare tutti i cambiamenti.