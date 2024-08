La macchina del Gran Premio si sta mettendo in moto. Come arrivare, come muoversi: tutto quello che c’è da sapere

Monza – Novemila posti auto collegati all’autodromo con i bus navetta, parcheggi per le bici a due passi dalla pista, treni straordinari. La macchina organizzativba del Gran premio d’Italia si è già messa in moto: obiettivo, garantire la migliore efficienza possibile per chi fra venerdì 30 agosto e domenica 1 settembre arriverà a Monza per assistere alla 95esima edizione della gara di Formula 1 e permettere anche a chi vive in città di non rimanere intrappolato dall’assedio del traffico. Attesi, secondo le stime del Comune di Monza, 270mila spettatori i tre giorni.

“Monza è pronta anche nel 2024 ad accogliere le migliaia di visitatori che assisteranno al grande evento – ha annunciato il sindaco Paolo Pilotto –. Il piano della mobilità nasce da un collaudato schema che permette di accogliere il numeroso pubblico limitando la congestione delle vie della città e riducendo al minimo l’impatto dell’afflusso e del deflusso degli appassionati sul traffico. Facciamo riferimento agli anni precedenti, cercando sempre di migliorare”. Il piano predisposto da Monza Mobilità in collaborazione con il Comune punta a incentivare sempre di più l’uso del trasporto pubblico per raggiungere l’autodromo.

Per chi raggiunge la città in auto ci sono invece i parcheggi esterni: 300 i posti nel parcheggio platino di via Grandi a Vedano; 1.900 nel parcheggio verde di via Parco e Madonna delle Nevi e via Sciavatera a Biassono, che prevede anche 60 posti per i camper; 100 posti al parcheggio bianco vicino al centro di Biassono, in via Trento e Trieste; 1.000 posti nel parcheggio gold interno al Parco; 1.900 in quello viola, coperto, suddiviso tra il parcheggio CAM in via Martiri delle Foibe e il Centro Rondò dei Pini; circa 1.300 in quello marrone a Biassono e Vedano, cui si aggiungono 110 posti per bus; 1.200 in quello blu in viale Stucchi, oltre 600 nel parcheggio arancione suddiviso tra l’area scoperta dell’Ospedale e il parcheggio coperto dell’Iper Maestoso (che ospita anche le moto), 500 (+ 10 bus) nel parcheggio rosso a Villasanta, nell’area della stazione e allo stabilimento Rovagnati. Sarà possibile parcheggiare le moto anche nei parcheggi gold e verde.

Sabato e domenica saranno tre le linee di navette in circolazione per garantire un servizio continuo tra le 7.30 e le 20.30: la linea nera collega la stazione di Monza FS - Piazza Castello al Parco (capolinea in viale Mirabello, vicino al gate G dell’autodromo), la linea blu dal parcheggio blu in zona Stadio porta il pubblico al parco (capolinea in viale Mirabello, vicino al gate G dell’autodromo), la linea viola dai parcheggi dello stesso colore (centro commerciale Rondò dei Pini e Synlab) porta il pubblico a Vedano al Lambro in via Cesare Battisti/via IV Novembre (vicino al Gate A dell’autodromo).

Venerdì non saranno attive le linee blu e viola perché i parcheggi non saranno attivi; la linea nera dalla stazione al parco, invece, è attiva durante le tre giornate. I biglietti delle navette, che costano 5 euro, sono acquistabili online sul sito di Monza Mobilità (https://portale.monzamobilita.it/bookSmarterMonza/), oppure direttamente ai capolinea. La navetta nera è inoltre acquistabile come biglietto integrato (treno+navetta nera) sui canali di Trenord al costo di 10 euro.

È inoltre possibile raggiungere l’autodromo in bicicletta e lasciare la bici in uno dei due parcheggi gratuiti allestiti a Porta Monza e al parcheggio Prato di Biassono in via Parco, angolo via Madonna delle Nevi. Tutte le info, gli orari e i costi sono consultabili online dove sono riportati anche gli itinerari consigliati per raggiungere le aree di parcheggio, ben riconoscibili anche grazie alla cartellonistica che verrà installata lungo le strade principali.

Per chi viene da fuori sarà potenziata la linea Z221 degli autobus che collega le stazioni di Sesto FS e Vedano al Lambro, per intercettare la domanda dei tifosi che raggiungono Sesto FS con la metropolitana (M1). Per il deflusso venerdì 30 sono previsti 4 mezzi aggiuntivi rispetto al servizio ordinario, sabato 8 mezzi aggiuntivi a partire dalle 16.30 fino alla fine del deflusso e domenica 14 mezzi in più nella fascia oraria compresa tra le 16.30 e il termine del deflusso.

Gli autobus si fermeranno a Biassono, in corrispondenza dell’attuale fermata Cesana/Villa, e a Vedano al Lambro, in corrispondenza dell’attuale fermata di via Montegrappa.

Il piano è stato condiviso con la prefettura, la questura, con le forze dell’ordine e con tutti i soggetti coinvolti nella macchina organizzativa, compresi i comuni limitrofi.