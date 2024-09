Gran Premio di Monza 2024: ultimi preparativi, quando apre la fan zone

Monza – A Maranello il morale è alto. Il podio olandese serviva. Fred Vasseur, team principal della Scuderia Ferrari, sa bene che era il “bagaglio” più utile da mettere in valigia prima di partire in direzione di Monza. Alla vigilia del Gran premio d'Italia, l'autodromo è pronto ad accogliere i 300mila spettatori attesi nel weekend.

Tifosi del Cavallino soprattutto. Del resto “Monza per noi è speciale perché sappiamo di poter contare sul supporto di decine di migliaia di nostri tifosi che sono pronti a spingerci al massimo e, giustamente – riconosce Vasseur -, pretendono da noi dei grandi risultati”.

Gli ultimi preparativi in corso all'autodromo di Monza

Preparativi finali

Avranno gli occhi puntati addosso. E 31 maxischermi disposti lungo tutti i 5.793 metri di pista che consentiranno al pubblico di non perdersi nulla di ciò che accade in prova e in gara. I motori, però, si accenderanno soltanto venerdì mattina.

Oggi, mercoledì 28 agosto, è il giorno degli ultimi preparativi. La carovana che muove il circus della Formula 1 sta finendo di arredare il paddock. Per domani tutto dev'essere pronto. Domattina l'ultima ispezione della Federazione in pista perché controllare che tutto sia in regola. Poi, nel pomeriggio, aprirà la Fan Zone, il luna park dei tifosi. Giovedì a ingresso libero, poi si potrà raggiungere soltanto con un biglietto per il Gp.

Sarà proprio Vasseur a tenere a battesimo la Fan Zone alle 15.40. Per la colonna sonora ci saranno vari dj e sabato sera sul palco salirà Tommy Vee (18.15-19). E ancora, in azione ci saranno anche i migliori street artist in circolazione per realizzare un'opera dedicata al mondo della Formula 1 e della sostenibilità.

Piloti in passerella

Fan Zone vuol dire anche (e soprattutto) passione e tifo per i piloti. E allora ecco il calendario delle “comparsate”: venerdì tocca ai piloti di Visa RB Cash APP (ore 10.50), Williams (11.45), Stake Sauber e McLaren (11.55), a seguire Aston Martin e Alpine (12.05).

Nel pomeriggio toccherà ai team principal di Haas, Ayao Komatsu (14.45) e di Stake-Sauber, Alessandro Alunni Bravi (16.35). Sabato mattina toccherà ai piloti di Red Bull e Haas (10.20), Mercedes (10.30) e l’attesissimo incontro con quelli della Scuderia Ferrari HP (10.40). Per i tifosi più piccoli mini kart e gonfiabili, più altre tutte da scoprire.

Domenica, il giorno della gara, i dj Meduza accompagneranno le monoposto durante lo schieramento in pista, poi il tenore Francesco Meli, il flautista Andrea Griminelli e la banda della Guardia di Finanza, che quest’anno festeggia i 250 dalla fondazione del Corpo, intoneranno l'Inno di Mameli (accompagnati dalla performance di un gruppo di ballerini di S.G.Events con vele spiegate a formare il tricolore italiano) che precede il via al 95° Gran premio d'Italia.