Nubifragio a Monza, il fiume Lambro è esondato all’interno del Parco: “Zona inagibile”

Monza, 8 Settembre 2024 – Il fiume Lambro è esondato solo parzialmente all'interno del Parco di Monza. Lo sostengono in un aggiornamento relativo alle ore 22 i i responsabili del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Monza. Dopo le intense piogge di domenica tecnici e volontari hanno costantemente monitorato la situazione dei ponti in città, soprattutto nel tardo pomeriggio, in occasione del colmo di piena del Lambro. Gli invasi di Inverigo e di Costamasnaga hanno contribuito a ridurre la portata del fiume, che è esondato solo parzialmente all'interno del Parco di Monza. Per questo motivo, anche nella giornata di domani, la sola zona della Valle dei Sospiri, all'interno del Parco, sarà inagibile.