Maltempo a Milano e Monza, forti temporali nella notte e all’alba. Poi esce l’arcobaleno

Milano, 9 settembre 2024 – Dopo una domenica di pioggia, il maltempo si è abbattuto sulla Brianza e sul Milanese anche nella notte e nella prima mattina di lunedì, 9 settembre, creando numerosi disagi in varie zone. Poi, però, il cielo ha iniziato a schiarirsi: prima l’arcobaleno tra le nuvole e poi il sole.

“Questa notte è piovuto a Monza e soprattutto a nord di Monza, 26 mm a Monza, 29 a Lesmo-Peregallo, 52 a Casatenovo - Besana Brianza. Mentre a Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo e Milano solo 8-10 mm”, ha fatto sapere l’assessore comunale alla Protezione civile Marco Granelli.

E ancora: “Il Lambro, già molto carico con le piogge di domenica pomeriggio e sera è salito molto a Milano e alle 9 è ancora a 262 cm in via Feltre. Nel Parco Lambro l'acqua si è allargata sulle sponde, ed è al limite delle strade interne, e purtroppo le comunità Exodus e CEAS hanno dovuto passare un'altra notte fuori. A Ponte Lambro, dove alle 6 di stamattina abbiamo inviato le squadre di Protezione Civile, MM, AMSA e Polizia Locale, la fognatura ha tenuto dato che su Milano nella notte è piovuto poco e non vi sono stati allagamenti. Il Seveso è cresciuto ma meno e non si è raggiunta la soglia di attivazione vasca, comunque pronta”.

Granelli ha poi proseguito: “A Milano in tanti hanno fotografato l'arcobaleno. E ora sta tornando il sole. Un segno di speranza, una speranza che si deve fondare sulle scelte operative da migliorare ogni volta degli interventi emergenziali e preventivi di Protezione civile, e sulle scelte necessarie, coraggiose e urgenti da fare per gli interventi infrastrutturali. Su entrambe le cose in Comune siamo al lavoro, e stiamo interagendo con Regione Lombardia e AIPO. Non dobbiamo perdere un minuto. E l'arcobaleno e l'esperienza della vasca di Milano del Seveso ci dice che possiamo farcela”.

Infine, un ringraziamento: “Ancora grazie alla pazienza dei cittadini che subiscono i disagi e alla grande generosità delle donne e uomini delle squadre di intervento di Protezione civile, di MM, di AMSA, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Locale, sempre pronti ad intervenire per dare il massimo, grazie al presidente e assessori del Municipio 4, per la loro presenza e collaborazione".