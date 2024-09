Nubifragio in Brianza, diversi fiumi esondati: oltre 50 interventi per allagamenti e frane

Merate (Lecco), 8 settembre 2024 – Brianza sommersa da un’ondata d'acqua, dal cielo e da terra. In seguito alla pioggia battente che nel tardo pomeriggio si è trasformata in un vero e proprio nubifragio, si registrano allagamenti nelle zone di Meratese, Casatese e Oggionese.

Il torrente Molgora ha rotto gli argini tra Merate e Olgiate Molgora, mentre il Lavandaia è esondato a Missaglia e la roggia Gambaione è tracimata a Barzanò. Molte strade sono diventate fiumi in piena o laghi, tra cui anche Provinciale 51 La Santa e, in alcuni tratti, la Statale 36, compreso nel tunnel dell'Attraversamento. Colata di fango anche sulla nuova Lecco-Ballabio, il Raccordo della Valsassina della Statale 36, nel punto dove sono in corso i lavori di messa in sicurezza in seguito alla frana che si è verificata nel dicembre 2022. La strada al momento resta aperta.

A Monticello Brianza è franata anche una parte di collinetta che ha investito e distrutto almeno due auto parcheggiate in sosta sotto una cancellata e un muro, che il dissesto ha divelto.

Lo smottamento avvenuto a Monticello Brianza

Risultano allagati pure diversi centri abitati, oltre che interi complessi residenziali. Si sono verificati inoltre smottamenti e si contano diversi crolli di alberi. In poche ore i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco e dei distaccamenti volontari hanno fronteggiato oltre 50 interventi di soccorso tecnico urgente, destinati certamente ad aumentare. Mobilitati pure i volontari della Protezione civile.