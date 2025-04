Mostra di Nones. E l’artista farà da guida

Due guide d’eccezione, il direttore del museo e l’artista stesso, per una visita speciale, condotti per mano tra i dipinti di uno dei principali nuovi pittori italiani. È l’iniziativa che si terrà domani mattina al Museo d’Arte Contemporanea di Lissone: qui dalle 11 il direttore del MAC Stefano Raimondi e l’artista Ismaele Nones daranno vita a una visita guidata gratuita della mostra dal titolo “A chi parlo quando parlo“, che propone più di 50 opere realizzate da Nones. Si tratta della prima esposizione personale in un’istituzione pubblica del pittore trentino d’origine e torinese d’adozione: vi si possono ammirare dipinti in cui dialogano antico e contemporaneo, sacro e profano, messi in relazione da un’immaginazione che crea uno scambio continuo fra temi attuali e linguaggi, tecniche e soggetti che appartengono alla tradizione iconografica. Sarà un’occasione unica per approfondire il percorso espositivo sviluppato su tutti e quattro i piani del Museo di viale Elisa Ancona. Qui sono ospitate, tra le altre, opere di grande formato come “Horsepower“, ispirata dal capolavoro futurista di Boccioni “La città che sale“, o “Chiara Confusione“, ispirata all’omonima poesia di Patrizia Cavalli, o ancora come “Riposare in pace a bordo piscina“ che richiama la deposizione di Cristo.

L’evento di domani è pensato in occasione di MiArt e della Milano Art Week. L’ingresso è gratuito ma è consigliata la prenotazione dei posti scrivendo a museoprenotazioni@comune.lissone.mb.it. La mostra di Ismaele Nones resterà visitabile, con ingresso libero, fino al 29 giugno: sino ad allora ogni weekend ci saranno anche visite guidate con personale del MAC.

F.L.