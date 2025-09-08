Miss Italia 2025, le finaliste della Lombardia: chi sono e le foto

Tensione ed emozione alle stelle: la finale di Miss Italia 2025 è alle porte. Dopo il debutto dello scorso anno nella stessa città, Porto San Giorgio, in provincia di Fermo, si conferma come sede ideale per l'ultima 'sfida', grazie anche all’ottima organizzazione e all’accoglienza riservata dal Comune.

La manifestazione, che quest’anno raggiunge la sua 86ª edizione, vede la partecipazione di 40 finaliste, selezionate tra tutte le regioni italiane. Quattro arrivano dalla Lombardia: Miriam Del Contrasto è Miss Lombardia; Arlyn Esther Santos è Miss Eleganze Lombardia; Arianna Garofalo è Miss Framesi Lombardia e Gloria Confalonieri è Miss Sport Givova Lombardia.

Il titolo verrà assegnato lunedì 15 settembre, a partire dalle ore 21:30, nel palazzetto dello sport della cittadina marchigiana. La finale - trasmessa in eurovisione su RTV San Marino (canale 550 DTT e Satellite) e RaiPlay - sarà condotta da Nunzia De Girolamo. In giuria ci saranno Francesca Pascale, di recente ospite fissa di Piero Chiambretti a 'Donne sull’orlo di una crisi di nervi', Federica Gentile e Alba Parietti. Accanto alla storica votazione della giuria, quest’anno il concorso si apre alla partecipazione popolare grazie al voto espresso sui social. Il giornalista Rai Marco Carrara seguirà in diretta l’evento, dando voce al pubblico da casa. La rete diventa così protagonista di scelte condivise.