Coppia investita a Villasanta, addio a Margherita Lista: a più di un mese dall’incidente muore anche la moglie

Villasanta (Monza Brianza), 11 Febbraio 2025 - Suo marito, Cosimo Crisci, 78 anni, era morto poco dopo l'investimento da parte di un'auto il 4 gennaio scorso all'uscita da un centro commerciale in via Vecellio a Villasanta.

Ora si è spenta anche Margherita Lista, 72 anni, che da oltre un mese era ricoverata all'ospedale di Varese per le conseguenze dell’incidente. Per volontà dei familiari le salme dei coniugi residenti a Villasanta verranno trasportate nel loro paese di origine, Roscigno, in provincia di Salerno, dove giovedì pomeriggio verranno celebrati i funerali nella chiesa San Nicola di Bari.

L'incidente si era verificato verso le 12.30. I due coniugi, ancora con le borse della spesa in mano, erano stati investiti proprio all'uscita dell'area parcheggio del supermercato da una Nissan Micra che viaggiava in direzione del semaforo in via della Vittoria. Sul posto erano subito arrivati i soccorritori del 118 con due ambulanze e due automediche oltre all'elisoccorso. A ricostruire la dinamica del duplice omicidio stradale saranno i carabinieri della Stazione di Villasanta per riferire alla Procura della Repubblica di Monza che ha già aperto un fascicolo penale.