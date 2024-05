Morgan accusato di oltraggio a pubblico ufficiale (per lo sfratto nel 2019). Ma lui: “Innocente”

Monza, 21 Maggio 2024 - Morgan arriva al tribunale di Monza per essere sentito come imputato di oltraggio a pubblico ufficiale in un processo, rinviato però a settembre per riassegnarlo ad un altro giudice. Marco Castoldi, cantautore di origine monzese 50enne, è accusato di avere insultato i poliziotti durante lo sfratto dalla sua abitazione di Monza nel 2019.

Morgan sotto sfratto, rinviato lo sgombero

Parti offese tre uomini della polizia di Stato di Monza che non si sono però costituiti parti civili al dibattimento per ottenere un risarcimento dei danni. Oggi Morgan, che è difeso dall'avvocato Roberto Iannaccone e che si protesta innocente, doveva guardare insieme al suo legale otto video depositati per il processo da pubblica accusa e difesa che riprendono i momenti dello sfratto contestati e poi venire interrogato o rilasciare dichiarazioni, prima che il giudice sentisse alcuni testimoni della difesa suoi conoscenti.

Tutto rinviato invece al 23 settembre. Per essere presente a Monza il legale di Marco Castoldi aveva chiesto ed ottenuto il rinvio dell'udienza preliminare fissata in concomitanza per oggi al Tribunale di Lecco che lo vede imputato di stalking e diffamazione nei confronti della ex compagna e collega A.S. che vive nella provincia lecchese.

Ma il 50enne, impermeabile beige, cravatta, borsalino e borsello scuri, non si è scomposto per l'inconveniente giudiziario. Anzi, ha invitato tutti i suoi accompagnatori a mangiare un trancio di pizza in un noto panificio nel centro storico monzese.