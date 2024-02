Presunte molestie alla ex . Morgan va a processo

Nessun accordo tra le parti, l’artista Morgan sarà processato in tribunale di Lecco per presunte molestie e diffamazione nei confronti della ex. Ieri – dopo l’invito del giudice a trovare l’accordo – le parti hanno comunicato che non è stata raggiunta un’intesa su un eventuale risarcimento, quindi si terrà il processo. I legali dell’artista hanno però chiesto l’esclusione della parte civile e il giudice Martina Beggio scioglierà la riserva entro pochi giorni. La vicenda risale alla primavera del 2020 quando l’artista, secondo quanto sostiene la Procura dal Pm Giulia Angeleri, avrebbe perseguitato la sua ex, musicista di 32 anni, all’epoca residente nella Brianza Lecchese.

Secondo l’accusa, l’avrebbe molestata e diffamata con dei post sui social. La 32enne ha così deciso di rivolgersi alla Procura della Repubblica di Monza e denunciato. Il Giudice per le indagini preliminari di Monza ha trasferito il fascicolo a Lecco per competenza territoriale e a conclusione dell’attività investigativa, la Procura di Lecco ha chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio di Morgan.

Ora si attende la decisione del giudice sulla costituzione di parte civile - alla richiesta della difesa si sono opposti il Pm Giulia Angeleri e il legale della 32enne – mentre il processo inizierà a maggio.Angelo Panzeri