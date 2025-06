Morbo di Alzheimer, servono nuovi spazi

Un’emergenza nell’emergenza, se i letti in casa di riposo mancano, "nel tempo bisognerà prevedere un ampliamento dell’offerta per l’Alzheimer. I numeri di persone affette dalla patologia sono in crescita e il ricambio è lento", spiegano dal San Giuseppe.

La casa di riposo a Vimercate attualmente accoglie 20 persone alle prese con questo problema, "abbiamo ottenuto un finanziamento Cariplo per un progetto mirato, ‘Abitare l’Alzheimer’: con un nuovo arredamento che stimola queste persone, siamo riusciti ad abbassare l’uso di farmaci".

Altri 20 posti letto sono riservati agli uomini, 80 alle donne. Alla dotazione complessiva della struttura si aggiungono 4 letti di sollievo, per rispondere a emergenze temporanee, "occupati per un lasso di tempo definito in caso di necessità".

Bar.Cal.