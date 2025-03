Monza, trovati due cuccioli di cane abbandonati in un borsone

Monza – Erano sereni, apparentemente ben pasciuti e in buone condizioni di salute. Ma rinchiusi in un borsone. Due bei cuccioli di cane, manto marrone e comportamento vivace. Razza imprecisata, probabilmente meticci.

Li hanno trovati gli agenti della polizia locale di Monza nel tardo pomeriggio in una via del quartiere San Donato, all’interno di un borsone. I due cani, privi entrambi di chip, non davano segni di maltrattamento, e appunto apparentemente erano in buone condizioni di salute, anche se sono stati immediatamente affidati alle cure di un centro specializzato per animali dopo essere stati accuditi in un primo momento dagli stessi agenti.

Al momento non è stato ancora possibile risalire al responsabile dell'abbandono, ma le indagini sono in corso.