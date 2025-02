Kimba, il capriccio abbandonato: "Vorrei essere amato davvero"

Ha bisogno di una casa Kimba, cane meticcio di taglia media che nei suoi 10 anni di vita ha cambiato diverse famiglie, è stato adottato e abbandonato. Finito a vivere per strada, ha contratto la filaria, patologia curabile, ma che lo rende vulnerabile. "Sono stato un capriccio voluto da cucciolo, un impedimento una volta cresciuto, infine una seccatura da abbandonare quando è arrivato un bambino – si legge in un appello lanciato proprio a nome di Kimba –. Ne ho passate davvero tante. In Rifugio adesso vivo un po’ stressato e sono diventato diffidente con le persone che non conosco. A causa di tutte le mie vicende, il mio cuore ne è risultato indebolito. Ora mi piacerebbe tanto essere finalmente amato davvero, e davvero per sempre. Ci spero tanto".