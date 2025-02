Comprati ai figli e abbandonati. Topi e conigli, l’altra emergenza

Il rifugio di Enpa Monza accoglie diverse specie di animali oltre a cani e gatti e, tra i più numerosi, vi sono roditori e conigli, spesso abbandonati da famiglie che non desiderano più prendersene cura. Dopo un primo periodo di affezionamento, infatti, molte persone decidono di disfarsi di loro, reputandoli un peso. Come può essere così frequente un comportamento di questo tipo? Purtroppo l’informazione riguardo alla corretta cura di roditori e conigli è molto scarsa. "Le persone li considerano surrogati di cani e gatti" afferma Giorgio Riva, presidente di Enpa Monza. Spesso le famiglie decidono di acquistare uno di questi animali catturati dalla loro dolcezza e convinte che non necessitino di elevate attenzioni o di particolari cure. Ma non è così. Conigli e roditori hanno bisogno di un ambiente dove vivere che sia adatto alle loro esigenze: gabbie con misure adeguate, giochi e accessori per intrattenerli e una corretta alimentazione. Assolutamente vietate ruote di dimensioni troppo piccole e sbarre dove possono correre il rischio di incastrarsi. Ovviamente, oltre a questo, non può mancare la giusta dose di attenzioni e affetto. Secondo le statistiche di Enpa Monza dell’anno 2024 i conigli sono stati i più numerosi tra le vittime dell’abbandono, seguiti da topi, cavie e ratti domestici. I più fortunati vengono ceduti: è l’esempio di alcuni criceti russi, affidati al rifugio di Enpa Monza da una famiglia che non poteva più occuparsene. I casi di cessione, però, sono molto pochi se confrontati con i numerosi ritrovamenti. Recentemente sono stati salvati una quindicina di coniglietti nani che erano stati liberati all’interno del parco di Monza. Il pericolo era elevato in quanto rappresentavano una preda facile per gli animali già presenti all’interno del parco.

I piccoli erano talmente spaventati da immobilizzarsi alla vista di un essere umano. Altro ritrovamento, avvenuto a dicembre 2024 su un treno di Trenord, è stato quello di 8 topi rinchiusi in una minuscola gabbia. I roditori sono stati portati in salvo dall’Enpa di Saronno che ha chiesto aiuto ai colleghi di Monza per ospitarli. Enpa Monza vuole sensibilizzare le persone sull’argomento e invitare ad adottare conigli e roditori evitando di acquistarli. Lancia quindi un appello alle famiglie che decideranno di accogliere uno di questi animali nella loro casa, richiedendo una giusta preparazione riguardo l’impegno necessario a prendersene cura.

S.M.