Sequestrate 8 auto di lusso in Brianza: colpo milionario alla banda di truffatori

Monza, 17 Giugno 2025 - Due Lamborghini Urus, una Mercedes G63AMG, un Land Rover Range Sport, un Land Rover Defender e tre Audi (modelli RSQ5, RSQ3 e RS3), rintracciate e sottoposte a sequestro a Monza, Cinisello Balsamo, Roma, Genova, Anzio e Ariano Irpino.

È il nuovo sviluppo dell'indagine del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza Brianza, coordinata dalla Procura di Monza, sulla vendita di auto che lo scorso gennaio aveva già portato ad un'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere, degli arresti domiciliari e dell’obbligo di firma nei confronti di 14 indagati per un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di truffa e autoriciclaggio.

Ora le Fiamme Gialle brianzole sono nuovamente intervenute per eseguire un ulteriore provvedimento di sequestro preventivo, emesso dal gip del Tribunale di Monza, per l'appropriazione indebita delle 8 autovetture di lusso per un valore complessivo di oltre 1,5 milioni di euro.

Gli approfondimenti eseguiti dagli investigatori del Gruppo di Monza hanno scoperto che i contratti di leasing stipulati erano destinati a non essere onorati e le costose vetture venivano cedute in “sub-locazione” a terzi – violando i termini contrattuali – impedendone la restituzione alla società finanziaria proprietaria.