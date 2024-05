Brianza, allagamenti in asili e scuole. I bimbi del nido spostati in municipio, materna all’Arengario

Monza – Scuole allagate un po’ ovunque a Monza e Brianza, a causa delle piogge torrenziali delle scorse ore. Chiusi a Monza nel primo pomeriggio il nido Centro, i cui bambini si sono trasferiti in municipio, e la scuola dell’infanzia Umberto I, con i piccoli scolari accompagnati all’Arengario. Chiusa anche la primaria De Amicis, i cui ragazzi sono stati ospitati al liceo Zucchi. Chiuse per prudenza anche le medie Bellani e Confalonieri, oltre al Centro sportivo Nei.

I tecnici della Provincia hanno corso tutta la giornata per verificare infiltrazioni e allagamenti. Al liceo scientifico Frisi i pluviali intasati hanno causato allagamenti in un’ala della scuola, su tre piani, visto che l’acqua dalle grondaie si è infiltrata fino ai piani inferiori, costringendo gli studenti a spostarsi nei laboratori o in aula magna. Alcuni laboratori erano già occupati dalle classi impegnate nelle prove Invalsi e quindi è stato piuttosto complicato il gioco degli spostamenti, senza disturbare le classi impegnate nelle prove nazionali.

"Abbiamo avuto una mattinata un po’ travagliata – ammette la dirigente Lucia Castellana – ma poi abbiamo risolto spostando le classi e poi asciugando ovunque con gli appositi macchinari da pulizia". Allagato, come succede molto spesso, anche lo scalone del liceo Nanni Valentini, alla Villa Reale. "I tecnici della Provincia – ha detto la dirigente Elisabetta Biraghi – non hanno evidenziato danni alle aule, che richiedano l’inagibilità".

Sono stati circoscritti ed evidenziati con gli appositi cartelli gialli gli angoli bagnati, per evitare gli incidenti. Allagamenti anche all’Istituto superiore Mosè Bianchi di Monza nei corridoi del terzo piano e nello stesso polo scolastico monzese all’Hensemberger, nel laboratorio al terzo piano. Si fa la conta dei danni in tutte le scuole della Brianza. All’Istituto Gandhi di Besana sono stati allagati alcuni laboratori linguistici L5 e L3 e lo spazio riservato al centralino; al Parini nella sede di Seregno seminterrati allagati, come alcune aule dell’istituto Elsa Morante di Limbiate.

L’acqua è entrata anche al Marie Curie di Meda, allagando il tunnel di accesso alla palestra, mentre all’ Istituto Einstein di Vimercate si sono verificate infiltrazioni all’interno di alcune aule e nell’ufficio del dirigente. Allagati anche i corridoi e la cantina usata come deposito al piano interrato. Anche all’istituto Banfi infiltrazioni all’interno di alcune aule, come al Vanoni e al Porta di Monza. Classi spostate anche all’Istituto superiore statale Enriques Europa Unita di Lissone, in via Martiri della Libertà. Sulla zona la pioggia è stata particolarmente inclemente, tanto che si sono verificate perdite di acqua in diverse zone del blocco palestra a partire dai corridoi e poi negli spogliatoi, come anche nei bagni e sulle gradinate si è bagnato ovunque.

Allagata a Lissone anche la parte del liceo linguistico dell’istituto Parini di Seregno, distaccata presso l’istituto Europa Unita: si sono registrate perdite d’acqua dal soffitto, nella zona attualmente destinata a deposito, per i lavori antisismici in corso nell’edificio. Lieve infiltrazione d’acqua piovana all’edificio 14 dell’istituto Castiglioni di Limbiate, nell’ ufficio del dirigente e nell’edificio numero 4, sopra il vano scala. All’Ipsia Meroni di Lissone si sono allagati il porticato nella zona falegnameria e la palestra; al piano interrato è uscita acqua anche dalla cabina dell’Enel. Anche al centro scolastico Don Milani di Meda si sono verificate infiltrazioni nel corridoio di collegamento verso le aule e la palestra al primo piano.