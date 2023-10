Monza, entra a scuola a cercare l’ex fidanzatina: panico all’istituto Olivetti

Monza – Un amore finito, lui che la cerca persino a scuola, creando scompiglio.

E' successo all'istituto Olivetti di Monza, questa mattina attorno alle 11. La scuola condivide il cortile e il cancello con il Centro civico. Perciò i collaboratori scolastici riferiscono di uno sconosciuto entrato a scuola durante l'intervallo, trovando il cancello aperto. Si trattava di un ex studente venuto a cercare la fidanzatina.bCome spiega la dirigente Renata Cumino, l'ha incontrata, lei si è spaventata e ha chiesto di telefonare alla mamma. Subito i collaboratori scolastici e il vicepreside le hanno offerto protezione. "E' stato veramente difficile interloquire con il ragazzo – spiegano dalla scuola – il personale ai piani ha avvisato tutti i docenti e studenti di non uscire dalle classi, perché il giovane vagava da un piano all'altro ed era difficile interloquire con lui".

La dirigente ha chiamato la Polizia e all'arrivo della pattuglia il giovane ha accettato il confronto; poi si è scusato con la preside, promettendo che non succederà più un episodio del genere. La preside non ha sporto denuncia, trattandosi di un caso isolato: "Ha funzionato la vigilanza sui singoli piani". Dopo una quarantina di minuti è stato dato il "via libera" per poter uscire dalle classi.