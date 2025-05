Ospite d’onore. Lisa Clark attivista di Ican

Lisa Clark, rappresentante italiana di Ican, organizzazione Premio Nobel per la Pace 2017, sarà l’ospite d’onore delle due giornate clou dedicate all’Hibakujumoku.

Per lei doppio incontro con il territorio, il 18 maggio alle 20.45 al Cineteatro San Luigi, a Bellusco, e il 19 appuntamento riservato, invece, alle scuole. Consegnerà insieme al sindaco Mauro Colombo la Costituzione agli alunni di terza media.

"Un’occasione preziosa di dialogo e riflessione per i giovani – dice Maria Benvenuti, assessora alle Politiche sociali con delega alla pace –. L’idea è che questo albero, simbolo di resilienza e speranza, ci invogli a prendercene cura nel tempo. Che diventi della comunità, seguito e accudito da tutti per ricordarci l’importanza di coltivare la pace non solo come memoria storica, ma anche come impegno quotidiano".

Bar.Cal.