Monza, assenza di parapetti e gru non bloccata con il sistema di sicurezza: chiusi due cantieri edili

Monza, 2 Luglio 2025 - Sospese le attività in due cantieri edili nel quartiere San Biagio. È il risultato di un’operazione congiunta, avvenuta nella mattinata di martedì 1° luglio, tra il Nucleo Presidio Quartieri della Polizia Locale di Monza e i funzionari di ATS, finalizzata al controllo del rispetto delle normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le violazioni riscontrate sono state gravi e numerose. In particolare, è stata rilevata l’assenza di parapetti nei punti di lavoro in quota, con conseguente rischio elevato di cadute, la presenza di una gru priva del necessario blocco di sicurezza e un quadro elettrico non conforme alle normative, con pericoli potenziali per gli operai.

Sono in corso ulteriori accertamenti sulla documentazione obbligatoria dei due cantieri, in particolare il Piano Operativo di Sicurezza (POS) e il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), la cui regolarità è attualmente oggetto di verifica. Le attività sospese non potranno riprendere finché non saranno completamente adeguate alle normative vigenti e non verrà esibita tutta la documentazione regolare.

“L’intervento condotto nel quartiere San Biagio – dichiara l’Assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia – si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio promosso dal Comune di Monza e conferma, ancora una volta, l’impegno costante della Polizia Locale di Monza, in sinergia con le altre realtà competenti, per la salvaguardia della salute dei cittadini in genere, e dei lavoratori in particolare, come vuole l’etica sociale, prima ancora della legislazione. Laddove per salute deve intendersi uno ‘stato di completo benessere fisico, mentale e sociale’”.