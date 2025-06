L’estate rovente di Monza. Nell’oasi del parco Ambrosini, fra ombra e compagnia, gli anziani sono meno soli

Monza, 29 giugno 2025 – Appuntamento con l’estate monzese per gli anziani che restano in città al Parco Ambrosini di via Solferino, che diventa Centro socio culturale Modoetia. Si chiama “Estate con noi“, il fitto calendario di iniziative di intrattenimento estivo per gli anziani, gestito da Auser San Rocco. Il Comune di Monza mette a disposizione una porzione del parco con il supporto di BrianzAcque.

L’appuntamento

Ogni giovedì e domenica dalle 15 alle 18.30, con alcune serate, dalle 20 alle 23, vengono offerte proposte di intrattenimento con giochi, musica, spettacoli e momenti di riflessione e informazione su tematiche d’interesse sociale. Il calendario offre 19 date di ballo, musica e divertimento a partire da domenica 6 luglio, fino al 31 agosto. Le giornate danzanti sono integrate anche da incontri con BrianzAcque che spiega il valore dell’acqua e gli investimenti che la monoutility sta portando avanti per avere al rubinetto di casa, acqua di qualità sempre migliore.

Balli e divertimento per chi vuol passare un pomeriggio di svago

Chi è coinvolto

Amministrazione comunale, Auser e Progetto Generazione Senior della cooperativa La Meridiana e Croce rossa costituiscono un’ampia rete: ciascuno porterà i suoi contributi di approfondimento: “A metà pomeriggio – anticipa Giuseppe Pagani, presidente di Auser San Rocco – si inseriscono gli specialisti con i loro consigli per gestire l’emergenza caldo e in generale per vivere più a lungo in salute”.

Un momento d'intrattenimento organizzato nel verde del Parco Ambrosini

Il parco-salvezza

Il Parco Ambrosini diventa perciò un vero e proprio quartier generale di ritrovo, intrattenimento e benessere, per offrire a chi non va in ferie momenti di serenità e divertimento, in un contesto verde e curato, nel cuore di Monza. Come spiega Pagani, lo spazio aggregativo di via Solferino è molto richiesto e apprezzato. “Data la configurazione degli spazi – sottolinea – sotto il tendone ci stanno al massimo 200 persone per ballare e per sedersi ad ascoltare gli incontri. Ma quest’anno abbiamo concordato con l’amministrazione comunale che il resto del parco sia comunque aperto a tutti coloro che vogliono godere dello spazio verde”.

Caldo e solitudine sono i nemici degli anziani d'estate

Ginnastica e burraco

Auser è fortemente presente in città anche durante l’estate in diversi punti. Il Centro civico di San Rocco in via D’Annunzio, tiene compagnia agli anziani durante l’anno con gli appuntamenti di ginnastica dolce, burraco, acquarello e ballo, ma non li abbandona nei mesi estivi. Il quartier generale di via D’Annunzio resta aperto, essendo dotato di aria condizionata, dove, nei giorni di calura, gli anziani che ormai si conoscono e hanno formato i loro gruppi di aggregazione spontanea, si ritrovano per giocare a carte. Ci sono sempre un paio di tavoli di burraco e briscola per non sentirsi soli anche quando non si va in vacanza. È variegato anche d’estate il servizio di Auser Brianza, con un esercito di 460 volontari nelle sue 24 diramazioni territoriali.

Il presidio

Auser Brianza, presieduto da Pietro Albergoni, ha il suo quartier generale in via Monte Oliveto a Monza, in cui si trova il centralino che gestisce le telefonate di compagnia, valido supporto soprattutto d’estate quando la città si svuota. L’associazione ha una rubrica da 1.500 utenti, coccolati via cavo da 5 call center. Soprattutto d’estate, quando i giovani vanno in vacanza, gli anziani restano più soli e aspettano la telefonata settimanale per parlare del tempo, della solitudine quotidiana, sdrammatizzare con qualche battuta.

La raccolta solidale

Il bisogno non va in vacanza e quindi nemmeno la raccolta derrate alimentari dai supermercati, ben 9.000 chili all’anno. Continuano gli appuntamenti per i trasporti per visite mediche, la consegna pasti (4.300 l’anno) e farmaci (600 l’anno) nei comuni della Brianza. “Il nostro slogan – dice Albergoni – è aperti per ferie”.