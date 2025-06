L’appuntamento al ristorante, la caparra intascata e la fuga. Ecco come agiva la banda che vendeva su Internet auto inesistenti I colpi messi a segno fra il Monzese e la provincia di Bergamo. Nel maggio 2024 i primi arresti. Adesso in otto devono rispondere in tribunale a Monza di associazione a delinquere, truffa e sostituzione di persona