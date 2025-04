Meda, un frutteto e una nuova vigna: la grande festa della natura assieme agli studenti delle scuole Diaz, Frank e Giovanni XXIII

Meda (Monza e Brianza), 28 aprile 2025 – Questa mattina dalle 10.30 ci sarà l’inaugurazione del frutteto e della nuova vigna insieme agli alunni, agli insegnanti e ai dipendenti delle scuole Diaz, Anna Frank e della scuola dell’Infanzia Giovanni XXIII. “Il 25 aprile il Comune di Meda, in collaborazione con Wwf Insubria e Circolo XX Settembre, ha restituito alla Brughiera quattro pini silvestri, simbolico risarcimento alla Brughiera per la pineta abbattuta nell’inverno 1944-1945. Piantiamo alberi, ricreiamo ambiente – spiega Gianni Del Pero, presidente Wwf Lombardia –. Dopo la posa della prima pietra che accompagna i 4 pini silvestri messi a dimora in ricordo della Pineta della Brughiera, proseguono le inaugurazioni di opere del Verde, perché ne abbiamo sempre più bisogno, noi siamo natura”.

Piante da frutto

"Questa mattina – continua Del Pero – potremo regalare a Meda, ma non solo, il Frutteto e la Nuova Vigna realizzati all’interno del giardino della scuola Diaz nella Valle dei Mulini. Il progetto presentato dal WWF Insubria è stato finanziato dal Comune di Meda con i fondi del bilancio partecipato. Abbiamo completato la posa del frutteto con 68 piante da frutto tra meli, peri, albicocchi, limoni, kaki, fichi, noci, castagni, noccioli e due filari di vite nella zona compresa tra via della Vigna, via Molino e via Giovanni XXIII chiamata dai medesi, appunto, ’La Vigna’”.

Nuove piantumazioni

Il Frutteto e la Nuova Vigna sono stati realizzati a fianco delle piantumazioni effettuate negli ultimi due anni di oltre 300 alberi tra querce, aceri, castagni, betulle e frassini anche nelle aree limitrofe al vecchio mulino, lungo via Angeli Custodi, il sentiero della Vigna e del Mulino, fino ai filari di via Pescarenico, con il lavoro dei volontari di Wwf e di altre associazioni amiche (la Cooperativa Sociale la Brughiera, il Circolo XX Settembre e il Comitato Parco Groane-Brughiera).

Il dono

Conclude Del Pero: “Vogliamo ringraziare chi ha contribuito al raggiungimento di questi bellissimi risultati e invitiamo tutti a venire a inaugurare il frutteto e la nuova vigna insieme a noi”. L’inaugurazione di frutteto e vigna, “che ci piace chiamare Festa dell’Albero In Fiore, sarà preceduta dalla messa a dimora di altre decine di piantine di Brugo regalate dal Comune di Meda nell’autunno scorso a fianco delle 50 piantine già posate dagli alunni della Diaz”.