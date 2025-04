Il nodo Pedemontana: "Sindaco incoerente"

Se ai più la richiesta è parsa sensata, la lista civica Altra Bovisio Masciago invece è critica e analizza la situazione, tornando indietro nel tempo. "Il sindaco Giovanni Sartori della Lega, dopo sei anni di mandato, si accorge che Pedemontana creerà grandi problemi alla viabilità del nostro paese. Svegliatosi dal sonno scrive a Regione Lombardia, governata dalla Lega, e chiede 5,3 milioni per misure compensative. Si dimentica che nel 2011/12 lui era assessore nella giunta che approvò la ripartizione di 60 milioni per compensazioni viabilistiche tra i cinque Comuni della tratta B2, che ha sempre avallato tutte le scelte di Regione e Pedemontana, che non ha mai dato seguito alle richieste, votate da lui e da tutti i consiglieri comunali nel 2024, di intervenire con Regione e Pedemontana per risolvere le criticità viabilistiche a Bovisio Masciago, e che quei 5,3 milioni sono destinati a tutti i Comuni della B2 per coprire l’aumento dei costi dovuti all’inflazione sui 60 milioni previsti".

Nella lettera inviata qualche giorno fa dal primo cittadino di Bovisio al governatore Attilio Fontana, Sartori spiega infatti: "Nel 2009 e poi ancora nel 2017, quando è stata sottoscritta la prima convenzione per definire gli importi da riconoscere ai vari Comuni della tratta per la realizzazione di opere compensazione dell’impatto della nuova autostrada, Bovisio Masciago ha ottenuto solo le briciole, 720mila euro: questa è l’occasione giusta per riequilibrare il trattamento e per fare sì che la nostra città non sia penalizzata ancora una volta". Nel chiedere l’assegnazione integrale delle nuove risorse economiche stanziate dalla Regione, allo stesso tempo il sindaco chiede di modificare il progetto di cantierizzazione della tratta B2 prevedendo specifici e puntuali interventi in grado di eliminare, o almeno mitigare, tutti gli effetti negativi sul territorio. La lista civica però attacca anche su un altro punto, che tocca dal vivo i cittadini preoccupati dei risvolti economici: "Dopo aver votato lo scorso anno una mozione per la gratuità del tratto di Pedemontana, nel consiglio comunale di lunedì fa approvare dalla sua maggioranza un’altra mozione che si accontenta anche solo di uno sconto. Il comportamento del sindaco Sartori è incomprensibile: o davvero non si ricorda degli atti firmati e degli impegni presi oppure si fa mal consigliare da improvvisati “competenti”. Ci domandiamo anche se la maggioranza che lo sostiene sia consapevole di questo operato".