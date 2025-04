Tecnologia e arte. La nuova vita di RoBee: sale in cattedra alla scuola di restauro

Non solo in fabbrica e negli ospedali, come già avvenuto in questi anni, ma pure nei laboratori di restauro. L’innovazione tecnologica made in Brianza nel campo della robotica e dell’intelligenza artificiale entra anche là dove si insegna a conservare, recuperare e valorizzare il patrimonio culturale del nostro Paese. Il robot umanoide cognitivo RoBee, sviluppato dall’azienda caratese Oversonic Robotics, sarà protagonista durante l’Innovation Week di Mind, il Milano Innovation District sorto sull’area ex Expo: mercoledì 7 maggio incontrerà infatti gli studenti e i docenti della Scuola di Restauro di Botticino-Valore Italia per una simulazione dimostrativa basata su sistemi di computer vision e interazione vocale. L’iniziativa si terrà nel Campus di Valore Italia, tra le prime realtà insediate nel nuovo polo tecnologico: RoBee entrerà all’interno dei laboratori della scuola di restauro per mostrare ai professori e agli studenti le potenzialità, anche in questo settore, della robotica cognitiva e dell’intelligenza artificiale. Sarà, spiegano da Oversonic, "un’occasione per riflettere sul ruolo della robotica cognitiva e dell’intelligenza artificiale nell’evoluzione delle competenze e delle tecnologie che, in prospettiva, potranno affiancare ambiti oggi considerati distanti dall’automazione, come la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale". L’evento è stato ideato da Oversonic insieme all’Irccs ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio e alla Scuola di Restauro di Botticino-Valore Italia. Il progetto fa parte infatti di una collaborazione avviata dal Galeazzi e da Valore Italia per svolgere attività orientate alla diagnostica per immagini al servizio dell’arte e dei restauratori. Per la ditta caratese madre di RoBee questa opportunità è invece parte di un programma che punta a "esplorare le potenzialità della robotica cognitiva nei processi di trasformazione digitale". "Mind, polo scientifico e tecnologico di rilevanza nazionale, con una forte componente biomedicale e di ricerca applicata - sottolineano -, rappresenta il contesto ideale per favorire nuove connessioni tra innovazione, impresa e formazione". "La partecipazione all’Innovation Week di Mind - rimarca Fabio Puglia, presidente di Oversonic - rappresenta un momento significativo per noi: un’opportunità per mostrare il potenziale concreto della robotica cognitiva in un ecosistema d’eccellenza dove ricerca, tecnologia e applicazioni biomedicali si incontrano. È in contesti come questo che RoBee trova la sua naturale collocazione, come strumento al servizio della trasformazione digitale e del progresso umano". "Il ruolo di un’istituzione formativa è quello di anticipare il cambiamento, posizionandosi dove nasce la sperimentazione, dove si costruisce il futuro - specifica Salvatore Amura, amministratore delegato di Valore Italia -. Il nostro obiettivo è fornire agli studenti e alla nostra comunità le informazioni più aggiornate, gli strumenti più attuali e, dove possibile, anche uno sguardo su ciò che sta per accadere: l’IA e la robotica sono già parte integrante dei nostri percorsi e dei nostri spazi formativi. Mi piace pensare alla formazione come a una cassetta degli attrezzi: il nostro compito è renderla ogni giorno più completa e articolata. Dobbiamo fornire ai ragazzi gli strumenti migliori, affinché siano in grado di utilizzarli con consapevolezza, creatività e competenza". RoBee è l’unico robot umanoide certificato per il settore industriale e medico-sanitario: la Oversonic che l’ha creato è stata fondata nel 2020 a Besana e oggi ha il suo centro tecnologico e produttivo a Carate. Conta su altre due sedi, una a Milano e una a Rovereto, all’interno del Polo Meccatronica di Trentino Sviluppo. Attualmente l’azienda impiega complessivamente 65 persone, di cui una trentina di ingegneri informatici, elettronici e meccanici, provenienti da diverse parti del mondo. A febbraio RoBee è stato protagonista di uno degli eventi internazionali più importanti dedicati all’incontro fra aziende, ricercatori e inventori che operano nei settori della robotica e dell’intelligenza artificiale: ha preso parte alla cerimonia ufficiale di apertura del Waicf-World AI Cannes Festival, al Palais des Festival&des Congrès di Cannes, in Francia, primo robot umanoide italiano a inaugurare questa prestigiosa manifestazione.