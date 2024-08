Meda, 13enne in bicicletta travolto da un’auto: trasportato d’urgenza in ospedale

Meda (Monza) – Paura e angoscia per un tredicenne in bicicletta che è stato coinvolto in un incidente contro una Ford. Un grave incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio, alle ore 14.45, a Meda, dove un ciclista di soli 13 anni è stato investito da un’auto. Il sinistro, avvenuto in viale Francia all’incrocio con via Indipendenza, ha provocato un trauma cranico al giovane ciclista che a causa dell’impatto contro il mezzo è volato a terra battendo la testa.

L’incidente è stato immediatamente classificato come codice rosso, mostrando la gravità della situazione del giovane medese. A sirene spiegate sonno intervenuti prontamente l’elisoccorso, un’ambulanza e le forze dell’ordine per prestare i primi soccorsi e gestire la scena dell’incidente. Il giovane, in condizioni critiche, è stato trasportato d’urgenza in elicottero all’Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove riceverà le cure necessarie. In base ad una prima ricostruzione dell’incidente, parrebbe che il tredicenne, in sella alla sua bicicletta, abbia attraversato il passaggio a livello di corso Matteotti dopo che era entrato in funzione il segnale acustico che annuncia la discesa delle barriere (aspetto su cui gli agenti della Polizia Locale di Meda stanno verificando con i diversi accertamenti del caso. Proprio in quel lampo di tempo da via Pace, diretta in viale Francia, stava attraversando una Ford condotta da un uomo residente a Monza. Le forze dell’ordine stanno ora indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. L’area è stata messa in sicurezza per consentire le operazioni di soccorso e rilievo.

Sonia Ronconi