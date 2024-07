Incidente in viale Tunisia a Milano: muore ciclista di 63 anni investito da un’auto

Milano, 3 luglio 2024 – Un ciclista di 63 anni è deceduto all’ospedale Fatebenefratelli per i traumi riportati in un incidente avvenuto in viale Tunisia alle 11.17 di mercoledì 3 luglio: stando alle prime informazioni, l'uomo è stato investito da un'auto all'altezza del civico 46, a due passi da piazza Repubblica a Milano, città dove gli incidenti mortali con ciclisti coinvolti è in preoccupante aumento, come testimoniano recenti statistiche.

L’impatto

Inizialmente, non era chiaro se la caduta fosse stata provocata da un malore o dall'urto con la macchina, ma col passare delle ore la seconda ipotesi si è fatta strada nell'indagine della polizia locale. Il conducente si è subito fermato per prestare i primi soccorsi e chiamare il 112. Il sessantatreenne è stato soccorso dai sanitari di Areu e trasportato in condizioni gravissime in ospedale, ma purtroppo non c'è stato niente da fare.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, l'auto proveniva da via Franchetti ed era diretta in viale Tunisia: all'altezza dell'incrocio, ha urtato la bici del sessantatreenne, che stava percorrendo la pista ciclabile proveniente da piazza Repubblica ed era diretta in via Settembrini. Resta da capire se prima dell'impatto il ciclista abbia avuto un malore che gli ha fatto perdere l'equilibrio o se sia stato direttamente travolto dalla macchina; decisiva a tal proposito sarà l'autopsia. In ogni caso, il conducente del veicolo avrebbe dovuto fermarsi per dare la precedenza alla bici.