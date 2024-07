Ciclista travolto da un’auto in via Novara: gravissimo un 57enne

Il ciclista travolto da un'auto. La chiamata al 112. L'arrivo di ambulanza e automedica e il ricovero in codice rosso al pronto soccorso del San Carlo. Sono molto gravi le condizioni del cinquantasettenne investito da una macchina qualche minuto dopo le 21 di mercoledì 31 luglio mentre stava pedalando in sella alla sua bici in via Novara, in corrispondenza di uno spartitraffico dove si può effettuare il cambio di carreggiata lungo l'arteria stradale in zona San Siro.

In ospedale

Il cinquantasettenne è stato soccorso dai sanitari di Areu e accompagnato in ospedale. Negli stessi minuti sono arrivati in via Novara gli agenti del Radiomobile della polizia locale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dello scontro, avvenuto all'incrocio semaforizzato a due passi dagli ingressi del deposito Atm.

Sul cavalcavia

In mattinata, un altro grave incidente è andato in scena attorno alle 8 sul cavalcavia di viale Monte Ceneri: per motivi ancora da accertare, una cinquantacinquenne ha perso il controllo della sua moto ed è finita a terra, sbattendo violentemente sull'asfalto; per fortuna, in quel momento non c'erano altri veicoli dietro di lei. La donna è stata trasportata al Niguarda, dove si trova ancora ricoverata in prognosi riservata. Oltre ai rilievi, i ghisa hanno dovuto anche gestire le ripercussioni sulla circolazione provocate dalla momentanea chiusura del cavalcavia all'ora di punta del mattino.