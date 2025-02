Maxi sequestro di cibo in stazione

Blitz anti-degrado e sicurezza pubblica davanti alla stazione ferroviaria, sequestrati 160 chilogrammi di cibo.

Sabato pomeriggio gli agenti della polizia locale monzese appartenenti ai diversi servizi del Comando, motociclisti, quartieristi, nucleo operativo sicurezza territoriale e radiomobile, coordinati da un ufficiale, hanno eseguito un maxi controllo contro i bivacchi di alcolici e la vendita abusiva nel piazzale antistante via Arosio, che porta alla stazione ferroviaria.

A seguito delle verifiche delle forze dell’ordine sono state sequestrate 150 confezioni, per complessivi 160 chilogrammi, di cibo etnico crudo e cotto pronte per essere vendute illecitamente a cielo aperto a connazionali. Gli agenti hanno inoltre identificato dodici persone, di cui nove stranieri e tre cittadini comunitari.

A questi ultimi tre, in particolare, è stata contestata la violazione al regolamento di polizia urbana che vieta l’assunzione di bevande alcoliche in area pubblica. Questi controlli verranno ripetuti dagli agenti della polizia locale in questa zona e in altre aree della città.

S.T.