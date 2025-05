Il sindaco Simone Sironi: "Servono investimenti"

AGRATE "Una situazione che toglie il sonno". Simone Sironi, sindaco di Agrate, non nasconde la preoccupazione per il sito di via Olivetti. "Per le ricadute sociali che potrebbero esserci – spiega – un numero importante di famiglie nostre e del territorio lavora nello stabilimento con 5.300 dipendenti. Ma un impoverimento sarebbe grave anche dal punto di vista economico: St significa anche un indotto con almeno lo stesso numero di addetti della grande fabbrica". Quanto "alle uscite volontarie" di cui hanno parlato i manager, per il primo cittadino "c’è un gran punto di domanda. Ogni giorno ricevo telefonate di colleghi tra Brianza e hinterland preoccupati per le sorti di tanti loro concittadini al lavoro in azienda". Il timore? "È che Agrate alla fine diventi residuale per il gruppo. Si può evitare solo con i giusti investimenti". Bar.Cal.