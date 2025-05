Profumi e colori di primavera. Tutto il fascino di “Monza in fiore”

Il centro di Monza si veste di primavera. Sabato 24 e domenica 25, dalle 10 alle 19 in piazza Trento e Trieste, andrà in scena la quarta edizione di “Monza in fiore”, realizzata da Monza Reale, con il patrocinio e la collaborazione di ConfCommercio Monza.

I cittadini potranno godersi un mercato di fiori, incontrare vivaisti, artigiani e hobbisti con prodotti che richiamano il mondo dei fiori e la natura. “Monza in fiore”, come ricorda Raffaella Martinetti, ideatrice di Monza Reale insieme a Marta Ferrari, è nata nel 2019, ma la novità di quest’anno saranno i numerosi workshop per adulti e bambini a cui verrà insegnato a creare composizioni floreali, disegni a tema, truccabimbi, oltre ai laboratori inclusivi con l’associazione AutAcademy, con il sostegno di Banca Bcc Carate Brianza. Per i più piccoli se ne occuperà Simona Perego, titolare della libreria “Tutti giù per terra” e Opificio imaginarium. Il Vespa club di Monza mette a disposizione i suoi pezzi storici che verranno decorati con composizioni floreali dagli studenti dell’indirizzo agrario della Scuola Paolo Borsa.

Sabato alle 10 si terrà l’inaugurazione con l’esibizione degli studenti della scuola di musica inclusiva dell’Istituto Preziosissimo Sangue, che poi lasceranno a disposizione un pianoforte per tutti i musicisti monzesi. Altra novità di quest’anno sarà l’arte diffusa in centro. Dal 22 maggio al 15 giugno Carlo Alberto District organizza una mostra di “Arte vagante”, dal titolo “Urban bloom”, facendo fiorire opere d’arte nei negozi del centro, che ben si sposano con l’abbigliamento estivo in vetrina. Interverranno anche i figuranti del corteo storico, in un’anteprima della grande rievocazione storica che quest’anno avrà luogo sabato 7 giugno.

A seguire si esibiranno anche numerosi artisti di strada e la polisportiva “Sportculture” proporrà uno spettacolo sui pattini con gli abiti realizzati da “Nymphea Sportwear”. Tutti gli eventi verranno ripetuti anche domenica.

"Questa iniziativa coniuga l’aspetto territoriale, l’attività commerciale ed espositiva", osserva Alessandro Fede Pellone, segretario di ConfCommercio Monza Brianza Milano, dichiarandosi disponibile a successive collaborazioni. Infatti, altra novità dell’anno, “Monza in fiore” verrà ripetuta anche in autunno. L’assessore al Commercio Carlo Abbà ha rimancato l’allargarsi delle collaborazioni, anno per anno, per far crescere la città.