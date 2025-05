Sfalci intelligenti all’ombra della Villa Reale

Anche il Parco sarà al centro di una giornata dedicata alla sostenibilità. "Pianta un’idea, raccogli il futuro" è lo slogan scelto per l’edizione 2025 della Giornata della Sostenibilità, in programma al Parco domenica 18 maggio. Un evento promosso dal Comune e dalle Guardie ecologiche volontarie (Gev), che si inserisce nel quadro più ampio della Giornata del Verde Pulito indetta da Regione Lombardia, volto alla partecipazione civica. Il programma prenderà il via alle 9.30 nell’area di parcheggio del Bar Cavriga, con l’accoglienza dei partecipanti e i saluti istituzionali. A partire dalle 10.30 si entrerà nel vivo con la pulizia dei giardini della Villa Reale e una dimostrazione delle Gev sulla corretta piantumazione degli alberi. Nel pomeriggio spazio ai più piccoli con laboratori didattici sulla raccolta differenziata (dalle 13 alle 15) e una passeggiata guidata alla scoperta della biodiversità del Parco. A chiudere, un momento conclusivo alle 16.30. Durante la giornata, il Comune di Monza parteciperà anche alla call fotografica di Regione Lombardia, invitando i cittadini a immortalare momenti della manifestazione. Gli scatti migliori saranno votati online tra giugno e luglio. L’evento sarà anche l’occasione per conoscere da vicino i progetti in corso al Parco sul fronte ambientale. In particolare, l’attenzione si concentrerà sulla gestione sostenibile del verde.

Il Parco di Monza, con oltre 3 milioni di metri quadrati di prati, è oggi al centro di un piano innovativo di sfalci di qualità, con l’obiettivo di conservare la biodiversità e ridurre l’impatto ambientale. Le aree prative vengono tagliate in momenti selezionati, né troppo precoci né tardivi, così da preservare la qualità del foraggio che, una volta essiccato, viene destinato all’alimentazione degli animali, con un lavoro affidato all’azienda agricola Colosio, attiva nella Cascina Mulino San Giorgio.

Al contempo, per i Giardini Reali, il Consorzio Villa Reale e Parco effettua sfalci più frequenti per garantire piena fruizione, ma sempre con attenzione alla vegetazione e alla qualità ambientale. Una cura puntuale, che tiene insieme funzionalità e sostenibilità, rispettando i tempi della natura.

A.S.