Che pizza ha mangiato il presidente Sergio Mattarella a PizzAut? Ricetta, ingredienti, come si chiama

Menu rigorosamente italiano e con tonalità tricolori per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, oggi in visita a Monza per inaugurare il secondo locale targato PizzAut, la pizzeria fondata da Nico Acampora per offrire ai ragazzi autistici un’occasione di inclusione e dignità attraverso il lavoro.

Il menu

Cos’ha mangiato il capo dello Stato, seduto a tavola insieme ai ragazzi impiegati nel ristorante? Il menu era composto da piatti della tradizione italiana, classici ma anche reinterpretazioni targate PizzAut di pilastri della gastronomia del nostro Paese.

Come antipasto i giovani camerieri hanno servito a Mattarella un assaggio di gnocco fritto e affettati. Successivamente il piatto forte: una pizza battezzata da Nico Acampora e dalla sua squadra Articolo 1, in omaggio al presidente e alla Costituzione italiana.

La pizza ha i colori della bandiera italiana ed è preparata con ingredienti provenienti dai terreni sequestrati alla mafia e alla camorra: il rosso del pomodoro, il bianco della burrata di bufala in arrivo dalla Campania e il verde del basilico.

A tavola è stato infine servito il vino di Centopassi, l'anima vitivinicola delle cooperative Libera Terra, che coltivano terre confiscate alla mafia in Sicilia.

Il perché della scelta

A rivelare i motivi del riferimento alla Costituzione nel nome della pizza gustata da Mattarella è stato il fondatore di PizzAut Nico Acampora. “L’abbiamo chiamata così – ha detto – per ricordare il fatto che l’Italia è una repubblica fondata sul lavoro”.