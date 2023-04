PizzAut apre a Monza, all’inaugurazione anche il presidente Mattarella

Monza, 2 aprile 2023 - Andrea, pizzaiolo-musicista, suona l'Inno alla gioia con il violino e Sergio Mattarella ascolta e si commuove. E' l'accoglienza preparata dalla brigata di Nico Acampora per il taglio del nastro di PizzAut 2, a Monza. Un momento ad alta gradazione emotiva dopo l'ovazione dei brianzoli dietro le transenne all'arrivo del corteo presidenziale. "Bravissimo", Mattarella applaude e ringrazia l'artista che prima di cominciare l'ha chiamato "Sua maesta", "spero di fare bene per lei", ha aggiunto il ragazzo.

A reggere il nastro tagliato subito dopo l'intermezzo musicale dal fondatore, Beatrice Tassone, la prima ragazza autistica che lavorerà nel nuovo ristorante all'ex Philips, in distacco da Coop Lombardia che l'ha assunta.

Ed è proprio su questo punto che Acampora si concentra: "Oggi a pranzo abbiamo tante imprese che hanno capito e sostenuto il nostro progetto e che stanno cominciando ad assumere giovani autistici grazie alla contaminazione con PizzAut".

Inaugurazione PizzAut a Monza

Subito dopo il gruppo si è spostato in cucina, il presidente ha visitato fuochi e fornelli prima di sedersi al tavolo d'onore con altri 200 invitati. Per lui, gnocco fritto e salumi per antipasto e la pizza 'Articolo 1, 'con l'apertura della Costituzione rivista da noi - ancora Acampora - l'Italia è una Repubblica fondata anche sul nostro lavoro".

Il vescovo ausiliario di Milano Luca Raimondi ha impartito la benedizione: "PizzAut è un progetto che ha mostrato come le fragilità dei singoli possono diventare ricchezza per la società". Il messaggio nella Giornata della consapevolezza sull'Autismo e' chiaro; "il diritto al lavoro deve essere un diritto per tutti".