Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’inaugurazione di PizzAut: l’abbraccio dei ragazzi

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è in visita a Monza: sta partecipando all’inaugurazione del secondo locale di PizzAut, la pizzeria che impiega ragazzi autistici, fondata da Nico Acampora, garantendo loro un’occasione di integrazione e la possibilità di guadagnare autonomia e dignità attraverso il lavoro.

Mattarella è arrivato nella mattinata di oggi, domenica 2 aprile, data in cui ricorre la Giornata internazionale per la consapevolezza sull’autismo, fra gli applausi dei cittadini che stanno partecipando alla cerimonia di inaugurazione. Il capo dello Stato pranzerà con i ragazzi che compongono lo staff di PizzAut.

L’arrivo

Al suo arrivo, il presidente della Repubblica è stato salutato da molti applausi e accolto sotto un arco di palloncini tricolore, dal fondatore di PizzAut, Nico Acampora, dal vescovo ausiliare dell'arcidiocesi di Milano, Giovanni Raimondi, dal sindaco di Monza, Paolo Pilotto, dal presidente della provincia di Monza e Brianza, Luca Santambrogio, dal vicepresidente di Regione Lombardia, Marco Alparone e dalla giovane Beatrice Tassone, una delle ragazze assunte da Coop Lombardia per lavorare da PizzAut.

Il dono

Beatrice, 18 anni, ha realizzato un ritratto del presidente della Repubblica, che gli consegnerà. Beatrice ha un talento per il disegno molto spiccato ed è appassionata di manga giapponesi, tanto che ha realizzato un fumetto per raccontare l'autismo a tutti insieme a Coop Lombardia. “Sono molto emozionata per oggi perché lavorare qui sarà un passo in più verso l'indipendenza – ha spiegato ai giornalisti – perché avere un lavoro e poter contribuire ad essere più autonoma è importante”.