Nel nome di Marta Roncoroni: i compagni della studentessa morta a 15 anni disegnano le felpe di medici e infermieri

Monza – Le felpe di medici e infermieri disegnate dai compagni di Marta. Perché “da un evento terribile come questo deve nascere per forza qualcosa di buono. Non può finire tutto così, non avrebbe alcun senso”. Così aveva scritto nella sua lettera testamento Marta Roncoroni a dicembre. Aveva solo 15 anni quando un’emorragia cerebrale dovuta a un tumore maligno che non sapeva di avere non le ha lasciato scampo. Da allora papà Giovanni e mamma Sara hanno portato avanti il “sogno” di Marta.

L’11 dicembre, giorno del compleanno di Marta, il papà aveva inviato una lettera alla classe della figlia, al liceo artistico delle Preziosine a Monza, con due proposte. La prima, sviluppare un disegno originale per le felpe dei medici e degli infermieri della Terapia intensiva neurochirurgica, il reparto dove era ricoverata Marta. La seconda proposta era quella di cimentarsi in un progetto di design: “Dopo aver visto le contorsioni da fachiro di mamma e papà, avevo chiesto di provare a ideare una sedia destinata ai parenti dei pazienti – scriveva Marta in quella lettera –. Avrebbe dovuto essere leggera, poco ingombrante, adatta a far stare un parente vicino a un letto molto alto per tante ore, su cui poter riposare senza allontanarsi dal malato”.

Così i compagni di Marta hanno fatto, portando i loro lavori all’Irccs San Gerardo di Monza. I disegni per le felpe e tante idee anche per la poltrona. Ora saranno scelte un paio di idee con il personale del reparto da proporre a qualche azienda che produce mobili per realizzare un prototipo. Mentre per settembre l’ospedale ha già prenotato l’area all’ingresso del centro congressi della Palazzina Accoglienza per ospitare una mostra con tutte le tavole con i disegni delle felpe e delle poltrone.