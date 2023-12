L’addio a Marta Roncoroni, morta a 15 anni: la raccolta fondi vola sopra i 100 mila euro

Monza, 23 dicembre 2023 – "Chi può doni il sangue, ne ho usate parecchie sacche di "zero positivo" di ottima annata" e poi "siate felici di pagare le tasse e pretendete che che siano spese bene. In ospedale nessuno vi chiede il modello 730, pensano a voi, a farvi stare meglio, usando tutto quello che c'è...se c'è". "Pensate di donare i vostri organi per salvare altre vite. Tanto con la Resurrezione, tutto tornerà al suo posto". Questi i suggerimenti accorati e graffianti del testamento ideale di Marta Roncoroni, scritto dal suo papà Giovanni che ne ha dato lettura al termine delle esequie funebri, svoltesi oggi pomeriggio nella parrocchia di San Giuseppe a Monza. Marta, 15 anni, studentessa al secondo anno di liceo artistico Preziosissimo sangue di Monza, è mancata mercoledì 20, dopo 40 giorni passati in terapia intensiva all'ospedale San Gerardo, per un'emorragia cerebrale dovuta a un tumore maligno.

Per dare senso a una morte assurda di una giovanissima, i genitori hanno avviato una raccolta fondi sul portale "gofundme", per offrire materiale e attrezzature per il reparto di Neurochirurgia che ha curato Marta. All'inizio la famiglia aveva messo la posta a 10 mila euro, poi alzati, vedendo la generosità di tutti gli amici e sostenitori. "Continueremo ad alzarla - scrive Marta per mezzo di papà Giovanni - fino a che la vostra generosità non si stancherà". E così in queste ore sono stati raccolti già 106 mila euro e l'asticella è stata posta a 125 mila. In chiesa ad aspettarla quasi mille persone, tra gli amici della parrocchia, i compagni di scuola, il SanFru basket dove gioca il fratello Niccolò, le amiche della ginnastica e tutti quelli che la conoscevano. Anche l'arcivescovo di Milano, Cardinal Mario Delpini ha inviato il suo messaggio definendo quella di Marta "una morte ingiusta, ma da cui sta scaturendo tanto amore".