Marchio del patrimonio europeo: la sfida è aperta

L’incartamento con tutta la documentazione prodotta dal ministero della Cultura è nelle mani della speciale Commissione Europea che avrà il compito di assegnare il Marchio del patrimonio europeo 2025. Sono 21 le proposte ricevute da 15 Paesi. Per l’Italia sono presenti il Parco Naturale Regionale Bosco delle Querce e il Teatro Olimpico di Vicenza. Un panel europeo di esperti indipendenti valuterà le candidature dei siti preselezionati e selezionerà un sito per Paese. La Commissione europea nominerà nel 2026 i luoghi che riceveranno il Marchio del patrimonio europeo. In Italia si era partiti da 11 candidature valutate da una commissione, che ha selezionato tra le due finaliste l’area verde sevesina con queste motivazioni: "Il sito è adatto a promuovere i valori europei, essendo un esempio riuscito di recupero territoriale dopo il disastro ambientale, che ha anche dato nome alla Direttiva europea Seveso. Il progetto fa leva sull’educazione ambientale anche in vista della ricorrenza nel 2026 del cinquantesimo anniversario dell’incidente".

Il Marchio del patrimonio europeo è un riconoscimento finalizzato a valorizzare il patrimonio culturale comune, tramite il quale rafforzare il senso di appartenenza all’Unione Europea. Ad oggi, i siti italiani insigniti del Marchio del patrimonio europeo sono Museo Casa De Gasperi (Marchio nella selezione 2014); l’Area archeologica di Ostia antica (Marchio nella selezione 2019); Forte Cadine (Marchio nella selezione 2017); il Comune di Ventotene (Marchio nella selezione 2021); il Parco Nazionale della Pace nel Comune di Sant’Anna di Stazzema (Marchio nella selezione 2023).

Son.Ron.