"Tagli da bloccare", il sindaco si allea con il Pirellone

"C’è un grosso problema di ricaduta sociale oggi e per il futuro". Simone Sironi (foto), sindaco di Agrate, non ha dubbi: "Con i tagli previsti dall’azienda, che loro chiamano uscite volontarie, i destini del sito di via Olivetti possono essere solo due: o diventare un satellite all’interno del Gruppo St da cancellare facilmente in futuro, o rimanere quello che è, un pilastro della microelettronica italiana e internazionale". "Qui - aggiunge - deve intervenire con forza il governo e respingere il progetto con più di 1.000 esuberi e chiederne uno muovo. Non possiamo accettare un ridimensionamento in un settore strategico, dalla Brianza passa l’avvenire dell’industria italiana". La serata è stata preceduta da una lunga telefonata con Guido Guidesi, assessore regionale allo Sviluppo, il primo a opporsi alle prospettive tracciate per lo stabilimento agratese. "Abbiamo condiviso timori - chiude Sironi - il salvataggio del nostro sito è una battaglia bipartisan".

Bar.Cal.