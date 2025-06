L’evento nella casa dell’Enpa. Amore per gli animali e cultura: ritorna “Libri da adottare”

Dopo il grande successo dell’8 giugno con l’appuntamento “Libri da adottare”, Enpa Monza ha deciso di riproporre l’iniziativa domenica 6 luglio. L’evento si svolgerà nel canile rifugio di via San Damiano 21, dalle 14 alle 18. Di cosa si tratta? L’iniziativa prevede che chiunque vi partecipi, attraverso il versamento di una quota di 15 euro che andrà in donazione all’Enpa, riceva una borsa in cotone riutilizzabile da riempire con i libri. La borsa, firmata Enpa Monza, è decorata con un’adorabile grafica a tema animale e al suo interno possono essere inseriti i libri usati che saranno disponibili nella sala conferenze. Vi saranno titoli differenti e generi vari tra cui scegliere, dai classici best seller a nuove scoperte, per offrire a tutti un’ampia scelta.

La giornata del 6 luglio, in quanto giornata anti-abbandono, proseguirà con una visita del rifugio Enpa Monza, dove i partecipanti potranno incontrare cani, gatti ma anche cavalli, caprette, pony, galline e altre specie ancora. Un’esperienza nuova adatta a grandi e piccini per staccarsi momentaneamente dal contesto urbano e immergersi nella natura, entrando a contatto con gli animali.

Ci sarà anche un banco informativo che avrà l’obiettivo di sensibilizzare sul tema dell’abbandono, fenomeno particolarmente in aumento proprio nei mesi estivi.

Lo scorso evento “Libri da adottare” ha visto oltre 50 partecipanti. Si tratta di un’occasione speciale per fare del bene attraverso un piccolo gesto e, al contempo, arricchirsi portando a casa nuove letture.