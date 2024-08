Gran Premio 2024 di Monza, Leclerc e Sainz ai tifosi Ferrari: “Daremo il mille per cento”

Monza – È un'ovazione per Leclerc e Sainz. E pure per Lewis Hamilton. Il presente della Ferrari e un pezzo di futuro. Con il pilota inglese della Mercedes che davanti al popolo di Monza in delirio conferma: “Ci vediamo l'anno prossimo”, quando avrà cucito sul cuore il Cavallino.

Due tifosi della Ferrari all'autodromo

Del resto Monza è speciale. Nella Fan Zone dell'autodromo, poche ore prima della sfida per la pole, i due 'Carlo' della Ferrari promettono di “fare di tutto per farvi venire un infarto” e di “rivivere il successo del 2019”, la vittoria di Charles Leclerc.

“Qui c'è sempre un po' di più grazie ai tifosi che ci rendono un po' più veloci e anche più felici”, confessa Sainz. Commosso. Perché “domani compio trent'anni, penso che sarà il compleanno tra i più belli della mia carriera e della mia vita. Fare trent'anni come pilota Ferrari, qui a Monza, il giorno della gara, la mia ultima gara con la Ferrari, è la migliore festa che potevo avere. Forse era il destino”.

E il podio come regalo? “La probabilità di podio e vittoria c'è, quanto grande lo vedremo dopo la pole (in programma dalle 16 alle 17)”. Intanto, “grazie a tutti voi – le parole di Leclerc ai tifosi -, per il sostegno che ci date anche quando le cose vanno meno bene. Ma noi daremo sempre il mille per cento per voi e per riportare la Ferrari in alto”.