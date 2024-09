Gran Premio 2024, a Monza è conto alla rovescia: piloti nel paddock, meccanici al lavoro e tifosi nella Fan Zone

Monza – I piloti sono ancora in ‘borghese’. Passeggiano nel paddock, tra hospitality, box e pit-lane. Mentre i meccanici si allenano al pit-stop nonostante il caldo torrido che “cuoce” il nuovo asfalto. Lo sfidano pure i primi tifosi che hanno preso d’assalto i box e la Fan Zone, il luna park dei motori allestito sul pratone del Roccolo, tra l’uscita della Ascari e l’anello dell’Alta Velocità, che da domani sarà raggiungibile soltanto da chi ha un biglietto per il Gp. Giochi, musica, supercar in mostra e food. Fino a domenica, giorno del Gran Premio, a Monza sono attesi almeno 300mila spettatori, il 66% stranieri.

Il programma

Preparativi in corso all'autodromo di Monza

Il programma prevede venerdì 30 agosto due sessioni di prove libere (ore 13.30-

14.30 e 17-18); sabato 31 agosto terza sessione di prove libere (12.30-13.30) e

qualifiche (16-17).

Domenica 1 settembre alle 15 il via al Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2024. La gara di disputerà su 53 giri del percorso che misura 5.793 metri. In pista nel fine settimana anche Formula 2, Formula 3 e Porsche Supercup.

Maxischermi, punti di ristoro e punti d’acqua

Una tifosa all'autodromo di Monza

Saranno 31 i maxischermi disposti lungo tutto il tracciato che consentiranno al pubblico di non perdersi nulla di ciò che accade in pista. Ventuno i punti di ristoro di cui quattro sono food court. I punti acqua gestiti da Brianzacque sono 13 a cui si aggiungono dieci tronchi-fontanelle. Come nella passata edizione, è possibile introdurre nell’impianto borracce da mezzo litro.